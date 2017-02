Cheb - Kde si tady můžu nakopat žížaly či Máte tady nudistickou pláž, a jestli ne, tak kde je nejbližší? I na takové otázky musely v loňském roce odpovídat zaměstnankyně chebského infocentra na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. To v loňském roce oslavilo velký úspěch, protože do něj zavítalo přes 82 tisíc lidí. Zatímco předloni to bylo 76 tisíc lidí.