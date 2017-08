Aš chce změnit bývalé kulturní středisko na komunitní centrum

Aš – O dotaci na rekonstrukci objektu bývalého Ašského kulturního střediska v Karlově ulici a jeho přeměnu na komunitní centrum chce požádat město Aš.

Ilustrační fotoFoto: Deník/archiv

Jedná se o finančně velmi náročný projekt, který podle projektové dokumentace přijde asi na 80 milionů korun. „Dle usnesení rady města bude tedy záměr realizován jen v případě získání dotace, a to na všechny tři etapy, ve kterých by měla rekonstrukce probíhat,“ uvedl mluvčí Městského úřadu v Aši Milan Vrbata. „Využití objektu je zamýšleno ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Sluníčko, zároveň by zde sídlili poskytovatelé sociálních služeb,“ doplnil.