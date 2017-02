Asfalt v centru Chebu mají nahradit kostky

Cheb - Historické centrum Chebu nejspíš čeká několik změn. Asfalt mají postupně nahradit dlažební kostky, zvažuje se také snížení rychlosti pro vozidla a Kamennou ulicí by se mohlo jezdit oběma směry. Proti dvěma návrhům už se ale postavili někteří obyvatelé, kteří svůj nesouhlas stvrdili peticí.

Chebský Špalíček. Foto: Deník/Jan Buriánek

Asfalt mají aktuálně nahradit žulové kostky v Jateční ulici, která se začne opravovat v březnu a hotovo by mělo být do konce května. „Do historického centra by se měly vrátit kostky. Měli jsme několik návrhů, jaké by měly být použité. Památkáři nakonec rozhodli o šedé štípané žule," popsal chebský místostarosta Pavel Hojda. A právě to je problém. Kvůli tomuto povrchu se v ulici zvýší hluk, a to je právě to, čeho se obyvatelé bojí. Navrhli proto kostky s hladkým povrchem. Vypadá to však, že zvítězí požadavek památkářů. Podle vedení města by měl stejný povrch nahradit asfalt na silnicích a betonovou zámkovou dlažbu na chodnících v celém historickém centru města.

„Zároveň s tím máme připraven návrh na omezení rychlosti v celé památkové zóně," doplnil chebský starosta Petr Navrátil. To by mělo podle jeho slov hluk snížit. Rychlost by se měla omezit ze současných 50 km/h na 30 km/h. „Musíme hledat kompromis mezi památkáři, obyvateli a zájmy obchodníků," podotkl.

Nadšení nevzbudil ani další záměr města, a to zobousměrnění Kamenné ulice. „Zjišťujeme, zda je to technicky možné. Teď bychom chtěli nechat udělat dopravní studii, která řekne, jestli by to bylo dobré řešení," podotkl. „I pokud by nedošlo ke zobousměrnění, je zde návrh na to, jak by měla v budoucnu vypadat," dodal starosta.