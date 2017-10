Bílá pastelka opět pomáhá

Chebsko - Do ulic se po roce vydalo asi 2 900 dobrovolníků. U příležitosti Mezinárodního dne bílé hole se odehrál již 18. ročník celonárodní veřejné sbírky Bílá pastelka.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Dimír Šťastný

Za minimální příspěvek 30 korun si lidé mohli koupit bílou pastelku a záložku s kalendářem. Každý, kdo si koupil pastelku, podpoří hned několik projektů SONS ČR, z. s., Tyfloservisu, o.p.s., a krajských TyfloCenter. Lidé tak přispěli na výcvik vodicích psů, odstraňování dopravních, orientačních a dalších bariér, se kterými se nevidomí každodenně potýkají na ulicích, v dopravních prostředcích a v budovách, přípravu pro rekvalifikaci a vstup na pracovní trh, ale také volnočasové a sportovní aktivity, vydávání časopisů pro nevidomé; převod tištěných knih do podoby, ve které je mohou nevidomí číst za pomoci počítače. Značná část prostředků se použije na služby spojené s návratem lidí osleplých v dospělosti zpět do běžného života.



„Podpory veřejnosti si nesmírně vážíme, svými příspěvky nám kladete do rukou nástroje, bez nichž by svépomocná realizace shora uvedených i mnoha dalších činností byla krajně obtížná, ne-li nemožná,“ řekl Václav Polášek, prezident Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR.