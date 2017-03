Bioodpad začnou svážet už v dubnu

Karlovarský kraj - Svědění očí, pálení v nose, kýchání a pokašlávání. Takovými projevy se každoročně u tisíců lidí v celém Karlovarském kraji ohlásí alergie na pyly. Klimatolog Rudolf Kovařík z Šindelové však má pro všechny nemocné potěšující zprávu. Projevy alergie by neměly letos být nijak markantní, protože stromy, byliny a keře budou letos kvést postupně, a tak by se nemělo smíchat několik pylů najednou. To se stalo například vloni, kdy do ordinací alergologů zavítali i ti, kteří nikdy alergii nepocítili.