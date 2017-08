Blíží se oblíbená Hraničářská 30

Chebsko – Na víkend 8. až 10. září připravili turisté z Klubu českých turistů Union Cheb již 35. ročník pochodu Hraničářská 30.

Start i cíl budou po všechny dny v budově integrované střední školy v ulici Komenského 29, kde jsou účastníci v pátek očekáváni od 17 do 19 hodin, v sobotu a neděli pak shodně od 6.30 do 9 hodin na všechny trasy (na trasy o délce do 20 km lze v sobotu odstartovat až do 11 hodin). V neděli je třeba být v cíli nejpozději do 13 hodin.

Z připravených tras v délkách od 5 do 50 km pro pěší a od 30 do 110 km pro cyklisty si určitě vybere každý. Odměnou za absolvované kilometry bude účastnický list, samolepka a magnetka pochodu. Pro podrobnější informace stačí napsat na adresu js.sl@seznam.cz, nebo se podívat na web http://unioncheb.netstranky.cz/. Akce se koná za finanční podpory města Cheb.