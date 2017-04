Bude skatepark? Město vybralo nové místo

Cheb – Skatepark možná v Chebu přece jen bude. Město vybralo pro jeho stavbu novou lokalitu. Původně měl vyrůst na Spáleništi, to se však nelíbilo tamním obyvatelům.

Skatepark by se mohl nacházet na volném pozemku po zrušených zahrádkách v Břehnické ulici, tedy mezi dopravním hřištěm a minigolfovým areálem.

„Opakovaně se na nás obrátili vyznavači skateboardingu, abychom skatepark v Chebu vybudovali,“ potvrzuje chebský místostarosta Pavel Hojda. „Hledali jsme proto lokalitu, kde by provoz skateparku nikoho nerušil, ale zároveň na něj bylo vidět a byl dobře dostupný.

Mnozí si určitě pamatují na skatepark v areálu Lokomotivy, který doplatil právě na nevhodné umístění. Byl schovaný za plotem, takže nebyl přehled, co se tam děje,“ vysvětlil.

„Veškeré překážky by měly být z hlazeného betonu, nebude tam nic kovového. Je to kvůli menší hlučnosti a větší životnosti. Předpokládaná cena nového skateparku je pět milionů korun. Už jsme také jednali se zástupci sdružení, které by mohlo nový skatepark provozovat,“ podotkl místostarosta.

A v jakém horizontu by mohl začít fungovat? Město by mělo v letošním roce zpracovat projektovou dokumentaci a případně by se mohlo začít i se samotnou výstavbou areálu.

Původně se skatepark nacházel v areálu stadionu Lokomotivy, v prostoru za hlavní tribunou. K jeho definitivnímu uzavření došlo po sedmi letech provozu, tedy v roce 2008.

Radnici tehdy došla trpělivost s neustále se opakujícími problémy s vandaly a narkomany, kteří se postupně stali stejně pravidelnými návštěvníky sportoviště jako samotní skejťáci. Návrh nového skateparku se později objevil v úvodní studii revitalizace chebského sídliště Spáleniště, která s ním počítala na ploše mezi sídlištěm a železniční tratí.

Toto umístění se však ukázalo jako nevhodné, nápad se navíc nezamlouval ani obyvatelům nedalekých panelových domů.