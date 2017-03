Bude ze starosty místostarosta?

Cheb - Že by se odvolaný starosta Petr Navrátil posadil na židli místostarosty? I to je jedna z variant koaličních jednání, která nyní budou čekat na chebské radnici. Zda se však na židli chebský starosta opravdu usadí, není zatím jasné. Vedení chebské radnice se v tuto chvíli připravuje na koaliční vyjednávání.

Petr Navrátil. Foto: Deník/Jan Buriánek

„Je to jedna z variant, kterou nemůžeme nyní vyloučit ani vyvrátit, protože ke koaličnímu jednání zatím nedošlo," sdělila tisková mluvčí chebské radnice Simona Liptáková. „Musíme počkat na všechna jednání a na to, zda s tím budou jednotlivé strany souhlasit, či nikoliv," podotkla. Agendu po odvolaném starostovi přijal první místostarosta Zdeněk Hrkal. „V tuto chvíli musím vyřešit různé legislativní záležitosti, které se zastoupení starosty týkají," sdělil Hrkal.



„Odvolaný Petr Navrátil v následujících dnech bude vyklízet své věci z kanceláře a postupně předá veškerou agendu Zdeňku Hrkalovi," poznamenala mluvčí Simona Liptáková.

Město chce v první řadě dodržet koaliční smlouvu, tak aby městský úřad fungoval jako dosud.

Opozice spolu s koaličním hnutím ANO odvolala chebského starostu Petra Navrátila na čtvrtečním zastupitelstvu minulý týden. Důvodem je prý ztráta důvěry a jeho obvinění v kauze ROP Severozápad. Návrh prošel těsně 16 hlasy.

Starostovo odvolání navrhla Gabriela Licková, která je delegována opoziční Koalicí pro Cheb a Svobodnými. Petr Navrátil ji prý nepřesvědčil o tom, že by byl schopen plnit funkci starosty dobře, zmínila také jeho obvinění v kauze ROP Severozápad. „Uvidíme, jestli nabídka na post místostarosty přijde. Pokud ano, velmi bych stál o to, pracovat pro město dále," řekl Petr Navrátil. „Nevyhýbám se žádnému řešení. Předpokládám, že se v první řadě bude jednat na úrovni současné koalice. Mrzí mě to a pevně věřím, že budu jednou zbaven všech obvinění," dodal Petr Navrátil.