Budoucností vybydlených domů může být i demolice

Cheb - Stav některých budov v chebské Wolkerově ulici začíná být kritický. Statik by měl v následujících dnech rozhodnout, jaká je čeká budoucnost.

Ilustrační fotoFoto: Archiv/DENÍK

Zdevastované objekty nejsou v majetku města, to se ale o jejich stav zajímá. Dokonce zde byla vůle je od soukromníka odkoupit. „Představitelé města už několikrát jednali s vlastníkem o odkoupení zdevastovaných domů. Zástupci města nabídli tři miliony korun, ale k dohodě nedošlo,“ potvrdil mluvčí chebské radnice Tomáš Ivanič. Před časem navíc upozornily na stav domů záchranné složky.

Například hasiči sem prý jezdí poměrně často a jejich zástupci upozornili, že se stav budov zhoršuje. „Mělo zde už dojít ke zřícení stropu. A při jednom ze zásahů se také stal pracovní úraz,“ podotkl mluvčí.

Nebezpečí navíc hrozí i bezdomovcům, kteří zde přebývají, i kolemjdoucím.

„Stavební úřad už proto zadal zpracování statického posudku. Z toho by mělo vyplynout, zda bude stačit budovy zabezpečit proti vniknutí, nebo je nutná okamžitá demolice,“ doplnil místostarosta Pavel Hojda. Pokud by statik rozhodl, že jsou budovy v tak špatném stavu, že je demolice nevyhnutelná, vyzval by stavební úřad jejich soukromého vlastníka, aby je srovnal se zemí. Pokud by tak neučinil, mohlo by v krajním případě demolici provést samo město. Náklady by pak vymáhalo po majiteli.