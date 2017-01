Byty dochází, investoři mají zájem stavět nové domy

Cheb - Pryč jsou doby, kdy nabídky realitních kanceláří překypovaly byty v Chebu. Všimli si toho také investoři, kteří teď mají zájem ve městě stavět bytové domy, a to hned na několika místech. Celkem by tak mohly vzniknout víc než tři stovky nových bytů.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Miroslav Kucej

„V posledních letech se v Chebu moc nových bytů nepostavilo, ale teď to vypadá, že se situace mění," potvrdil chebský starosta Petr Navrátil. „Určitě to souvisí s tím, že se především díky rozvíjející se průmyslové zóně výrazně zvyšuje nabídka volných pracovních míst, a do Chebu tak přicházejí noví lidé. Je to znát i na zájmu o pronájem bytů, který také výrazně roste. Volné byty rychle ubývají."

Více než stovka nových bytů by měla vzniknout v nových domech, které se mají stavět na roky nevyužitém pozemku po budově Rudolfina v samotném centru Chebu. S výstavbou bytových domů se zhruba stovkou bytů se počítá rovněž v lokalitě Klášterní mlýn u sídliště Skalka, kde v posledních letech vyrostlo několik bloků řadových rodinných domků. Nová zástavba je plánována rovněž ve vnitrobloku v Dukelské ulici naproti Sadům Míru. Na podzim navíc město navštívil investor, který by chtěl postavit objekt s více než 70 malometrážními byty určenými pro seniory na pozemku v sousedství supermarketu Lidl směrem k řece. „Dům by měl být orientován kolmo na Ašskou ulici, aby do bytů nepronikal hluk z frekventované komunikace. Každopádně je to zajímavý projekt, a to i proto, že investor už podobný dům vybudoval v Kladně," podotkl starosta.

Zájem o byty se v Chebu projevuje také zvýšenou poptávkou po nájemních bytech, a to i městských. To je jeden z důvodů, proč chce letos město investovat do oprav městského bytového fondu a nebytových prostorů víc peněz letos 20 milionů korun. „Jsme v posledních měsících v situaci, kdy se zájem o pronájem městských bytů výrazně zvýšil. To se odráží i na cenách, za které se byty pronajímají. V aukcích dokonce občas přesáhne vítězná nabídka částku 120 korun za metr čtvereční a měsíc," a dodal, že se v takovém případě vyplatí investovat i větší sumy.