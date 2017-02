Bývalému ghettu hrozí demolice. Rozhodne statik

Cheb - Wolkerova ulice v Chebu byla svého času pojem. Ale rozhodně ne pozitivní. Z původně běžné části města se postupně změnila v problematické ghetto. V současné době je část budov vybydlená a ve velmi špatném stavu. Je tak možné, že objekty nemine demolice.

Wolkerova ulice v Chebu. Foto: Deník/ Václava Simeonová

„V uplynulých dnech jsme se sešli na oficiálním jednání se zástupci policie a hasičů. Tématem byl právě špatný stav budov ve Wolkerově ulici," potvrdil chebský starosta Petr Navrátil.

„V některém objektu už dokonce mělo dojít ke zřícení stropu." Na místo má proto během února přijet statik, který posoudí, co s budovami dál.

A vyloučená není ani demolice.

„Pokud by statik rozhodl, že jsou budovy v tak špatném stavu, vyzval by úřad soukromého vlastníka, aby konal," popsal starosta. A nevyloučil, že by mohlo s pracemi začít i město, pokud by vlastník nereagoval.

„V takovém případě by demolici provedlo město a náklady by byly exekučně vymáhány na majiteli," doplnil Petr Navrátil. Problematické nejsou všechny objekty. Například krajní dům má jiného vlastníka, v domě žijí nájemníci a majitel se o objekt stará. To však není případ několika dalších budov, ve kterých nachází zázemí bezdomovci. Domy mají částečně zazděné dveře a okna, což je opatření, které vydrží vždy jen krátkou chvíli. Zástupci města už proto několikrát jednali s vlastníkem o odkupu zchátralých objektů.

„Náš návrh, který by však ještě museli schválit zastupitelé, byl tři miliony korun. Majitel však požaduje pět milionů korun, nemovitosti jsou navíc zatížené pětimilionovou zástavou. A to je částka, která je pro nás nepřípustná,"doplnil Navrátil.