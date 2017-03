Čápi se opět vrátili. Dříve než se čekalo

Cheb - Čápi se opět ukázali v centru Chebu, na komíně jednoho z místních supermarketů. Kolemjdoucí nevěřícně hledí k nebi, protože na konci února vidět čápy na hnízdě není zcela běžné. Podle odborníků přilétají čápi dříve pravděpodobně z několika důvodů.

Čáp bílý na komíně jednoho z chebských supermarketů. Foto: Deník/Jan Buriánek

„Čápi k nám přilétají v posledních letech obecně o něco dříve, než tomu bylo v minulosti. Dříve se udávalo až koncem března a v průběhu dubna. V posledních letech chebští čápi přilétají počátkem března, nebo již v únoru. Alespoň samec, samice se dostaví obvykle později," sdělil Jiří Brabec z Muzea Cheb.

Proč ale čápi přilétají stále častěji dříve, není úplně jednoznačné.

„Nerad bych spekuloval o příčinách, proč čápi přilétají v posledních letech dříve. Korelace mezi zvyšující se teplotou (oteplováním) a dřívějším příletem je jasná. Korelace ale ještě neznamená příčinu. Těch důvodů může být i několik a mohou působit společně. Nejen obecně teplejší zimní období, byť letos zima alespoň měsíc a půl vydržela, ale také místo zimoviště, podmínky na zimovišti a mnohé další," vysvětlil Jiří Brabec.

Jednou z možných příčin je podle odborníků například dostatek potravy.

„V poslední době čápi, což může být i případ čápů, kteří právě přiletěli do Chebu, neletí až do Afriky, ale často zimují třeba už ve Španělsku, někdy i blíže, ve Francii či Německu. Mohou se pak na své hnízdo vrátit dříve, než kdyby odlétli až do afrických zimovišť," poznamenal Jiří Brabec.

Podle odborníků však může časnější návrat souviset i s nižšími teplotami v severní Africe a Středomoří. Nehrozí však našim čápům ještě návrat zimy?

„Dospělí čápi snášejí i chladnější teploty, též i několik dní souvislejší sněhové pokrývky. Problémy s rozmary počasí nastávají spíše v období krmení mláďat," sdělil Jiří Brabec. Poté, co čápi na hnízdo přiletí, začnou s jeho opravou. Čapí hnízdo je důkladná stavba, která vydrží desítky let. Každoročně po příletu i během hnízdění čápi hnízdo přistavují, takže postupně roste do výšky i do šířky. Nové hnízdo má průměr přes 80 cm a výšku 1530 cm. Během let může dosáhnout výšky přes 3 m a průměru až dva metry. Hmotnost takového hnízda může být až několik set kilogramů. Sezení na vejcích začíná od snesení prvního vejce a trvá přibližně 33-34 dnů. V sezení na vejcích se střídají oba rodiče. Vajíček bývá 2 až 5, mimořádně jen jedno, nebo až sedm. Mláďata se líhnou postupně, a je mezi nimi tak patrný věkový rozdíl. Vylíhnout z vajíček se mohou všechna mláďata. Ne všechna vylíhlá mláďata však z hnízda i vylétnou.