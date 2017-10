Cestující vozila Šlechtična

Mariánské Lázně - Milovníci vlaků a všeho, co k tomu patří, si přišli na své. V Mariánských Lázních se uskutečnil Den železnice. A bylo se na co dívat.

Největší obdiv si u všech vysloužila Šlechtična, parní lokomotiva z roku 1947, která táhla zvláštní vlak vypravený z Karlových Varů. Přímo ve stanici v Mariánských Lázních si malí i velcí příznivci vláčků mohli prohlédnout také výstavu železničních vozidel. Návštěvníci díky tomu nahlédli například do stanoviště strojvedoucího lokomotivy T435. „Na Dni železnice nechyběla ani výstava z historie železnice Václava Simbartla,“ informovala tisková mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová.



Návštěvníkům den zpříjemnila také hudební skupina Švejk-band a nechyběli Četníci z Falknova, kteří dbali na dodržování pořádku nejen ve vlaku, ale také ve stanici. Kromě toho se zájemci mohli podívat i do jindy nepřístupného císařského salonku a dopravní kanceláře v mariánskolázeňské stanici. Do programu se zapojil také Park Boheminium nebo zámek Kynžvart, kam cestující svážely historické autobusy Škoda 706 RTO, Škoda 706 RTO Lux, Karosa Š 11 a trolejbus Škoda 9 Tr.



První železnice se v českých zemích objevila v roce 1832, kdy byla vybudována první koněspřežka mezi rakouským Lincem a Českými Budějovicemi. První parou tažený vlak přijel z Vídně do Břeclavi a následně také do Brna v roce 1839. Do Prahy přijel první vlak před 172 lety, v roce 1845.