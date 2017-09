Chátrající vila se vrací městu

Mariánské Lázně – Už to vypadalo, že legendární vila Lil v Mariánských Lázních se konečně po dlouhých letech dočká rekonstrukce a smysluplného využití. Nájemce, který měl objekt opravit a poté se stát vlastníkem vily, ale podmínky nedodržel.

VILA LIL v Mariánských Lázních dlouho chátrala. Až před dvěma lety se našel investor, který o legendární objekt projevil zájem.Foto: Foto: Deník

Chátrající vila Lil se tak vrátí zpátky do správy města. „Nebyly dodrženy podmínky, rada města se usnesla na výpovědi smlouvy,“ uvedl místostarosta Mariánských Lázní Luděk Nosek. „Nyní musíme počkat na uplynutí zákonné lhůty. Stojíme před situací, kdy musíme získat objekt do svého vlastnictví zpátky. A posléze budeme stát před rozhodnutím, co s tím objektem dál.“

Legendární vile, ve které pobývali například František Josef I., Tomáš Garrigue Masaryk nebo Edvard Beneš, se začalo blýskat na lepší časy před více jak čtyřmi lety. Tehdy zastupitelé schválili pronájem a následný prodej objektu. Nájemce se tehdy zavázal, že vilu Lil opraví a poté získá objekt do svého vlastnictví. Lázně měly za budovu získat třicet milionů korun. Práce měly původně skončit už na konci loňského března. Nájemce požádal o prodloužení nájemní smlouvy o rok a město mu vyhovělo. Ani tak se ale vila do života nevrátila.