Chebská falc je kulturní památka

Cheb - Co nevidět najedou do areálu chebské nemocnice pracovní stroje, které neodjedou minimálně do poloviny roku 2019. V areálu vyroste nový pavilon A1, staré „áčko" bude srovnané se zemí a dosud neopravená část největšího pavilonu B projde rekonstrukcí. Navíc dojde ke zvýšení počtu parkovacích míst.