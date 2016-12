Chtějí bojovat s úbytkem mladých

Mariánské Lázně - S úbytkem mladých se potýká poslední dobou řada menších měst. Ta se snaží přijít na to, jak odlivu zabránit.

Příkladem jsou Mariánské Lázně, které by si nejen udržely, ale také získaly nové mladé obyvatele uvolněním stavebních parcel.

„V Mariánských Lázních chybí podpora bydlení," uvedl mariánskolázeňský místostarosta Vojtěch Franta s tím, že bytová problematika je v Mariánských Lázních dlouhodobě podhodnocena. „Spousta lidí se nám odstěhovala například do Velké Hleďsebe. V Mariánských Lázních sice pracují, ale do zaměstnání dojíždí z okolí právě kvůli tomu, že se v našem městě nedá koupit stavební parcela, a ti, kteří by tady bydlet chtěli, nemají možnost postavit si v Mariánkách rodinný dům. Město tak přichází o své obyvatele, a tím také o peníze."

Mariánské Lázně uvažují o tom, že by uvolnily některé lokality, které by hlavně mladým nabídly. „Vytipovali jsme čtyři lokality. Jde například o území na Výsluní, Dobrovského nebo ulici Janáčkova," přiblížil místostarosta s tím, že o tom, která z lokalit se k výstavbě uvolní, se rozhodne v příštím roce. „Uvidíme, co se nám podaří dotáhnout do konce. Byl bych velmi rád, kdyby se nám povedlo realizovat alespoň jeden z těchto projektů a stavební parcely dát lidem k dispozici už příští rok," dodal Vojtěch Franta.

K uvolnění pozemků k výstavbě rodinných domů a tím zabránění odlivu mladých přistupují i další města v Karlovarském kraji.

Záměr rozšířit se oznámil před více jak rokem také například Chodov. Vůbec první lokalitu pro výstavbu nových rodinných domů připravují ve své novodobé historii také Kraslice. Na Horním Předměstí nad bývalou městskou nemocnicí a na Novoveské vzniknou parcely hned pro dvaatřicet domů a jejich velikost se bude pohybovat od 1000 do 1800 metrů čtverečních. Město zároveň počítá v rozpočtu s finanční podporou při výstavbách, a to s příspěvky ve výši padesáti tisíc korun.