Chystá se krvavá bitva pod taktovkou Albrechta z Valdštejna

Karlovarský kraj – „Když píšete pro děti, tak asi uvnitř musíte být taky dítě, to se pak píše hezky,” říká Zuzana Onderová. Není to tak dlouho, co křtila pohádkovou knížku, kterou napsala společně se svým synem, známým tanečníkem Honzou Onderem. A teď je připraven v nakladatelství k vydání její další pohádkový příběh Čaroděj, Jolanka a dračí vejce.