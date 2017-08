Čistá dlažba vydržela dva dny

Cheb - Špinavé fleky, rozšlapané žvýkačky, vyhozené nedopalky cigaret.

Mastné fleky a zašlapané žvýkačky rozčilují už řadu let občany města Chebu na nově opravené pěší zóně. Tu město nechalo kompletně zrekonstruovat v roce 2010 za 136 milionů korun. A od té doby je její vzhled na mnoha místech v centru spíše pro ostudu. ProtFoto: Deník / Buriánek Jan

Tak to v tuto chvíli vypadá na zrekonstruované pěší zóně v Chebu. Proto se město Cheb rozhodlo pokusit se na zkoušku dlažbu vyčistit. Bohužel za několik dní byla dlažba opět mastná. Město tak bude hledat náhradní řešení. Náklady se dotknou milionu korun.

„Odborná firma zkusila vyčistit 35 metrů čtverečních. I když zprvu výsledek vypadal perfektně, za dva dny už byla zem zase špinavá,“ sdělil chebský místostarosta Zdeněk Hrkal. Město nyní bude plánovat, jakým způsobem by se dala pěší zóna efektivně vyčistit. Nové odhady mluví i o částce přesahující milion korun.

„Rozpočet firmy, která prováděla čistící zkoušku, na vyčištění celé pěší zóny byl necelých šest milionů korun, což je přespříliš. Takže budeme vyhlašovat výběrové řízení a chtěli bychom se po finanční stránce dostat někam úplně jinam,“ konstatoval chebský místostarosta.

Už v minulosti se město snažilo různé skvrny na pěší zóně odstranit, používalo se tlakové čištění, mechanické čištění, vždy bez dlouhodobého výsledku.

Pěší zónu chce nechat město Cheb vyčistit ještě během podzimu. Dojde nejen k očištění, ale také k napenetrování dlažby.

„Podle odborníků, kteří si pěší zónu prohlédli, údajně v minulosti nedošlo k napenetrování celé dlažby, a proto se špína dostává i do struktury samotného kamene a špatně se čistí,“ konstatoval chebský místostarosta. Problém s penetrací dlažby není však jediným zádrhelem. I mnoho obyvatel města se k dlažbě chová nezodpovědně.

„Je to otázka všech lidí, kteří po pěší zóně chodí, aby se snažili o to, udržet ji čistější. Především v okolí laviček a u různých provozoven rychlého občerstvení je kamenná dlažba v naprosto katastrofálním stavu. Je tam flek vedle fleku. Je to důsledek chování některých lidí, toho, jak přistupují k městskému i jakémukoliv jinému majetku,“ podotkl Zdeněk Hrkal.

Pokud by se povedlo i dlažbu dodatečně napenetrovat, bylo by její čištění mnohem jednodušší a nebylo by pak potřeba používat chemické prostředky, ale jen tlakové čištění vodou.