Co teď potřebuje město? Popeláře!

Cheb - Shánění popelářů pro svoz odpadu a nákup nových aut. To je hlavní cíl, na kterém v současnosti pracuje město Cheb. Od dubna letošního roku totiž odpad ve městě bude svážet městská společnost Chetes. V tuto chvíli má město vybraného dodavatele svozových aut a už zbývá jen sehnat pracovníky, kteří budou svoz odpadu zajišťovat.

V souvislosti se změnou svozu odpadu odeslalo město na konci loňského roku firmě Marius Pedersen, která odpad sváží v současné době, výpověď stávající smlouvy. „Zároveň ale také finišují jednání o ukončení této smlouvy dohodou, což je varianta, kterou preferujeme. Jsme velmi blízko dohodě, ale s ohledem na tříměsíční výpovědní lhůtu jsme pro jistotu poslali i výpověď," uvedl starosta Chebu Petr Navrátil.

„Připravovaná změna musí proběhnout tak, aby občané nic nepoznali a svoz fungoval jako doposud. To je jednoznačná priorita. V ideálním případě by jim do budoucna mohla tato služba zlevnit. To ale bude samozřejmě záležet na tom, jak to bude vycházet ekonomicky," poznamenal místostarosta Zdeněk Hrkal.

S firmou Marius Pedersen již také před časem byla uzavřena smlouva o odkoupení popelnic a kontejnerů.

„Svozové nádoby byly pravidelně obměňovány, takže jsou ve velmi dobrém stavu. Celkově se jedná o 5332 nádob různých velikostí na směsný, separovaný i bioodpad a 314 odpadkových košů, za které Chetes zaplatí 3,5 milionu korun. Nové by přitom stály přes 7 milionů," upřesnil starosta.

Vybrán byl už i dodavatel tří nových svozových vozů různých velikostí. „Ve výběrovém řízení se nám předpokládanou cenu ve výši 12 milionů korun podařilo snížit o více než půl milionu. Součástí zakázky je vedle samotného dodání tří vozů také jejich kompletní servis po dobu trvání dvouleté záruční doby. Vozidla bychom měli dostat v polovině března," řekl jednatel společnosti Chetes Ilja Mlátilík. „Odpad se z Chebu bude na základě výsledku výběrového řízení vozit na překladiště společnosti Marius Pedersen v Chocovicích.