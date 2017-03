Cyklisté se mohou těšit na nové trasy

Karlovarský kraj – Do práce, do školy, na koupaliště či na výlet do jiného města. Tam všude vede či se doplní síť cyklostezek napříč krajem. Někde zatím jen plánují, jinde už žádají o dotaci a někde začnou letos stavět.

Cyklisté jedoucí po páteřní cyklostezceFoto: Deník / Cichocki Roman

V Sokolově žádají 18 milionů dotací na cyklostezku, která by vedla přes celé město. Začínala by v jeho spodní části u areálu Bohemia a končila na Staré Ovčárně u Areálu zdraví. Jde pro cyklisty o důležitý úsek, který musejí nyní absolvovat po velmi frekventované silnici.

„Budeme žádat dotaci z IROP. Ten toho pro Sokolov moc nenabízí. Tohle je jedna z mála věcí, kde bychom mohli čerpat dotaci,“ říká starosta Sokolova Jan Picka. Výhoda víceúčelové městské stezky je nejen bezpečný průjezd městem, ale i napojení na páteřní cyklostezku u areálu Bohemia. Lidé přijíždějící od Chebu či Karlových Varů se tak pohodlně dostanou například na největší koupaliště v kraji, jímž je Michal. „Výhodou bude i pro Sokolováky, kteří jezdí do práce či do škol. Stezka spojí sídliště s centrem,“ upřesnil Picka. Podíl města by byl zhruba 4,5 milionu korun. Další cyklostezka, kterou má Sokolov v plánu, je směrem do Dolního Rychnova. V budoucnu by ještě Sokolov vybudoval kratší úsek do Svatavy. Chce tak navázat na zamýšlenou trasu do příhraničních Kraslic, kterou plánuje Svazek měst a obcí Kraslicka.

Budování hned několika cyklostezek mají v plánu Mariánské Lázně. Jedna z tras vznikne na Hlavní třídě. Cyklostezka povede od hotelu Cristal k hotelu Pacifik. Bude vyznačená vodorovným dopravním značením. V jednom směru bude v protisměru jízdy motorových vozidel. „Není to standardní, ale u nás v republice to zase není tak výjimečné,“ uvedl starosta Mariánských Lázní Petr Třešňák. Náklady na vybudování dosáhnou přibližně tři čtvrtě milionu korun. Kritici této cyklostezky ale upozorňují, že jde o trasu odnikud nikam. „Toto řešení mi nepřipadá ideální,“ řekla Daniela Machová z Mariánských Lázní. „Je pravda, že jiná možnost cyklostezky takhle v centru nebyla.“ Mariánské Lázně plánují vybudování ještě dvou tras. Ta první by měla vést z Mariánských Lázní do Velké Hleďsebe, druhá pak z Mariánských Lázní do Sklářů. Tyto dva úseky se v současné době projektují.

V Karlových Varech by ještě letos mělo dojít k dokončení posledního úseku páteřní cyklostezky podél řeky Ohře. Magistrát již vypořádal veškeré majetkoprávní vztahy potřebné ke stavbě a momentálně se připravuje výběrové řízení na zhotovitele tohoto asi čtyřsetmetrového úseku. „Stavět se bude zbývající část od Doubského po Dvorský most. Odhadované náklady včetně přípojky k úřadu Karlovarského kraje, veřejného osvětlení, inženýrských sítí a vegetačních úprav jsou kolem 25 milionů korun,“ uvedla mluvčí karlovarského magistrátu Helena Kyselá.

Do této doby tu po dva roky sloužilo provizorium, které cyklisty vedlo přímo po silničním tahu Závodní ulice.