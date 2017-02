Cyklostezka zavede sportovce do Německa

Cheb - Dvoukilometrový úsek cyklostezky do Waldsassenu chce ještě letos dokončit město Cheb. Jde o stezku, která vede po bývalé slapanské železniční trati.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Adam Hrbáč

První úsek cyklostezky ze Slapan k česko-německé hranici vznikl v rámci příprav první přeshraniční krajinné výstavy v roce 2006.

Další, tříkilometrová část ze Slapan ke křižovatce U Kočího byla dobudovaná díky evropské dotaci o tři roky později. V současné době zbývá dodělat asi dvoukilometrový úsek od Hájů ke křižovatce se silnicí z Hájů do Podhradu, U Kočího. Realizovat by se přitom měla úspornější varianta, než se kterou počítá původní projekt.

„Součástí původního návrhu je mimo jiné nákladné řešení křížení cyklostezky se silnicí. Cyklostezka tady měla vést tunelem pod komunikací. Dojít by rovněž mělo k narovnání silnice. Jen tyto úpravy ale mají stát 20 milionů korun, což nám přijde příliš. Pro nás je prioritou, aby chybějící úsek cyklostezky dostal kvalitní asfaltový povrch," vysvětlil starosta Petr Navrátil. V první fázi chce proto město pouze dobudovat vlastní cyklostezku.

V letošním rozpočtu na to má připraveno 10 milionů korun. „Nyní necháme původní projekt přepracovat a v létě by se mohlo začít s realizací," uvedl místostarosta Pavel Hojda. „V místě křížení s komunikací chceme nechat zatím umístit nějaké zábrany, které cyklisty donutí sesednout z kola. Uvědomujeme si, že to místo je opravdu nepřehledné.

Různé zábrany se při křížení cyklostezek se silnicemi používají naprosto běžně," dodal starosta. (sim)