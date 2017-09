Do nového se budou hasiči stěhovat už příští rok

Skalná - Už příští rok v listopadu budou mít skalenští hasiči novou zbrojnici. Současné prostory jsou na hranici životnosti a už dlouho nevyhovují normám ani nárokům služby jednotky sboru dobrovolných hasičů.

ZÁKLADNÍMU KAMENI nové hasičské zbrojnice ve Skalné požehnal místní farář Piotr Libner.Foto: Archiv města Skalná

„Původně se jednalo o hospodářské stavení z první poloviny 20. století. Skalenští hasiči tuto budovu začali užívat v roce 1960 a sloužila spíše jako základna pro spolek požární ochrany s jednou garáží pro hasičské náčiní,“ říká k současné budově Roman Melničuk, velitel Jednotky dobrovolných hasičů Skalná. Jak vysvětluje, zásahová činnost byla tehdy sporadická.



„Stav stávající hasičské zbrojnice už dlouho nevyhovuje žádné normě definující hasičskou zbrojnici či ani nárokům samotné služby jednotky sboru dobrovolných hasičů,“ říká Roman Melničuk.



Samotná stavba hasičské zbrojnice přijde na maximálně 36 milionů korun a z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) obdrželo město Skalná dotaci ve výši asi 32 milionů korun. Zbytek půjde z rozpočtu Skalné. Přesná částka vyplyne až z výběrového řízení na dodavatele stavby.



V současné době je ve Skalné pětadvacet hasičů a z toho sedm vykonává tuto činnost jako své povolání v řadách HZS ČR nebo SŽDC Cheb. „Jak hasiči říkají: Hasičem se musíš narodit. Musí mít v sobě určitou sílu pomoci a pomoct někomu jinému v nouzi. Je třeba si uvědomit, že dobrovolní hasiči v drtivé většině nedostávají za svoji práci žádnou finanční odměnu či mzdu. Svoji činnost vykonávají prostě dobrovolně,“ odpovídá Roman Melničuk na otázku, co musí splňovat ten, kdo by chtěl rozšířit řady dobrovolných hasičů.



Členové jednotek dobrovolných hasičů musejí mít fyzické a zdravotní předpoklady a dovršit 15 let, ovšem k zásahům vyjíždějí až proškolení hasiči po dovršení hranice 18 let.