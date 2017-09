Do vylepšení muzea půjdou miliony

Cheb - Opravit střechu, vyměnit topení a vylepšit datovou síť.

To jsou hlavní úkoly, které čekají na pracovníky Muzea Cheb v následujících měsících. Všechny tyto investice směřují k tomu, aby se pro návštěvníky do pěti let otevřela moderní expozice, která bude odpovídat nejen současnému stavu poznání, ale i soudobým muzejním trendům. Celkové náklady budou činit několik milionů korun. S opravou střechy už muzeum začalo.

„Krytina již byla v havarijním stavu a místy nám do objektu zatékalo. Akci v hodnotě přibližně 2,8 milionu korun financuje město Cheb s podporou Ministerstva kultury České republiky. Kompletní výměna by měla být hotová koncem září,“ sdělil ředitel Muzea Cheb Zbyněk Černý.

Výměna střešní krytiny proběhla bez nutnosti zásahů do vzácného raně barokního krovu.

„Došlo jen k výměně laťování a osmi vikýřů, z nichž konstrukce toho nejzachovalejšího byla uložena do depozitáře. Hrázděný a vyřezávaný vikýř obrácený do nádvoří se pak dočkal repase. Vedle zmíněných prací se dostalo také na opravu omítek komínů. Prozatím se výměna obešla bez větších komplikací, jen nám jednou během přívalových dešťů nepatrně zateklo do Valdštejnské obrazárny,“ poznamenal Zbyněk Černý.

Nejvíce práce pak bude na pracovníky čekat na začátku roku, kdy má dojít k výměně topení a datové sítě.

„V roce 2018 bychom rádi realizovali změnu vytápění z přímotopů na plynové topení a rekonstrukci elektroinstalace. Způsob vytápění je naprosto nevyhovující. Nejsme schopni regulovat klimatické podmínky v expozici, a cenné exponáty tak nesmírně trpí,“ poznamenal Zbyněk Černý.

Výměna vytápění se týká objektu číslo 492/3, v němž se nachází větší část expozice. „Do zdí tak bude instalováno rozvodné potrubí a na vytipovaná místa budou osazeny radiátory s termostatickými hlavicemi. Čeká nás také výměna stávajících kotlů za výkonnější. Snažíme se, aby plánovaná teplovodní síť byla rozvedena vzhledem ke kulturněhistorické hodnotě objektu v trasách, kde se topení již před třiceti lety nacházelo,“ poznamenala Martina Kulová, vedoucí provozního oddělení Muzea Cheb.

V současné době je vůle jak ze strany Karlovarského kraje, zřizovatele muzea, tak města Chebu zmíněnou situaci řešit. „Věřím, že se nám akci za asi 6 milionů korun podaří realizovat. Ještě nás do jara 2018 čeká rekonstrukce datové sítě, která se týká muzejních expozic. Návštěvník se tak bude moci připojit na internet a stahovat si doplňkové informace k exponátům či plnit interaktivní úkoly. Vedle opravy omítek dostane expozice i nové osvětlení,“ dodal ředitel.