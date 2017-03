Do zóny zamíří víc busů

Cheb - Navýšit autobusové spojení do průmyslové zóny chce chebská radnice. Zóna totiž zaměstnává stále více lidí a současné autobusové spojení je nedostatečně synchronizované s pracovní dobou lidí.

Do průmyslové zóny v Chebu v budoucnu zamíří více autobusů.Foto: Deník / Simeonová Václava

„Pro město je velmi pozitivním faktorem rozvíjející se průmyslový park. Proto téma optimalizace městských a krajských autobusových linek, především pak zavedení další linky na průmyslovou zónu, je více než aktuální,“ řekl Tomáš Linda, předseda Výboru pro strategický rozvoj, výstavbu, územní plán. „S tím souvisí i politika zaměstnanosti a vzájemná spolupráce mezi podnikatelskými subjekty,“ poznamenal Tomáš Linda. „Město intenzivně jedná o posílení autobusové dopravy do průmyslového parku, tak aby linky navazovaly na začátky a konce pracovní doby zaměstnanců. Máme zájem na tom, aby se město rozvíjelo. Proto je také velmi důležitá spolupráce všech subjektů,“ podotkl chebský místostarosta Zdeněk Hrkal.

O chebskou průmyslovou zónu je stále větší zájem. Například o zónu s číslicí II se už zajímají investoři, a to ještě neexistuje. Počítá se s tím, že vznikne až po roce 2020. Do Chebu už ale dorazil čínský výrobce skla. Jen málokde totiž umí vyhovět jeho hlavnímu požadavku dostat prostor na víc než kilometr dlouhou linku.



Průmyslová zóna II bude moct vzniknout i díky tomu, že na podzim loňského roku daroval kraj městu potřebné pozemky. Od města za to získal plochu pro zemědělské aktivity školního statku, který by o své zázemí přišel. Do roku 2020 tam však školní statek zůstane, na původně městské pozemky se přesune až poté. Průmyslový park II bude mít velmi dobré napojení na páteřní D6 a do Německa, dá se tam vybudovat i železniční vlečka, což je možné jen na několika málo místech v republice.