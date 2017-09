Domy jsou opět nebezpečné

Cheb - Rozbouraná okna a nově vybourané vstupy do domu. Tak v tuto chvíli vypadají čtyři domy v chebské Wolkerově ulici, které již několik let hyzdí pověst města.

Domy ve Wolkerově ulici jsou zase nebezpečné.Foto: Deník / Buriánek Jan

I když majitel nechal před časem všechny vstupy do domu zazdít proti neoprávněnému vniknutí, bezdomovci je opět vybourali. Město tak bude znovu žádat po majiteli nápravu a zabezpečení budovy. „Ty domy jsou v žalostném stavu. I když statický posudek neprokázal přímé ohrožení obyvatel města a ani kolemjedoucích vozidel, budeme po majiteli znovu žádat nápravu. Nové vyzdívky, které tam nechal majitel udělat, vydržely jen několik dní,“ sdělila chebská místostarostka Gabriela Licková.



Opatření proti neoprávněnému vniknutí nařídil majiteli domů ve Wolkerově ulici chebský stavební úřad. „Vybouraná okna jsou jak v přízemí, tak i v prvním patře,“ poznamenala místostarostka. Dům se tak stal nebezpečným objektem, protože do něho mohou snadno vlézt třeba děti. Budova je uvnitř přitom z velké části pobouraná. V téměř celém objektu chybí okna, jsou vybourané i zárubně dveří a mnoho dalšího. „Nejenže stavební úřad majitele znovu vyzve, aby objekt zabezpečil, ale následně mu také doporučí, aby podal žádost o demolici,“ informovala Gabriela Licková.



Současné zabezpečení objektu přitom nemá trvalý charakter a má vydržet jen do doby, než dojde k demolici. Poškození domů je totiž natolik rozsáhlé, že rekonstrukce by stála mnohem více peněz.„Pokud se majiteli objektu nepovede dokončit demolici objektu, můžeme jako město demolici provést sami a následně částku na majiteli vymáhat. Ale to je možné pouze v případě, že si necháme zpracovat další statický posudek, který by potvrdil, že hrozí bezprostřední ohrožení chodců i kolemjedoucích automobilů,“ dodala místostarostka.