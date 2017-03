Expozice unikátního muzea se rozrostla

Skalná - Replika čínského seismoskopu a demonstrátor příčného a podélného vlnění. To jsou dva nové artefakty, které do vnitřních prostor jediného seismologického muzea na Chebsku umístili pracovníci Geofyzikálního ústavu Akademie věd v Praze. Muzeum tu funguje už přes rok a cestu si do něho našly stovky lidí.

Foto: Jan Buriánek

„Replika čínského seismoskopu, kterou mohou odteď návštěvníci v seismologickém muzeu ve Skalné vidět, upozorňovala obyvatele starověké Číny na to, že nastalo zemětřesení," vysvětlila seismoložka Jana Doubravová. Dalším artefaktem, který je nově v muzeu k vidění, je takzvaný demonstrátor příčného a podélného vlnění. „Uvnitř se nacházejí pružiny a po obvodu jsou umístěna táhla, za která když člověk zatáhne a pustí, uvidí, jak příčné nebo podélné vlnění vypadá," popisovala seismoložka Jana Doubravová. Právě z příčného a podélného vlnění jsou složeny jednotlivé zemětřesné vlny, které se zemí šíří z hypocentra, tedy místa v hloubce několika kilometrů pod zemí. Muzeum vzniklo jako reakce na dotazy lidí z Chebska, kteří se na zemětřesení neustále ptají. Nachází se ve statku jedné skalenské rodiny. Součástí části muzea je i velká obrazovka na projekci výukových filmů. V těchto dnech zrovna pracovníci Geofyzikálního ústavu dokončují film zbrusu nový, který bude zahrnovat i výpovědi jednotlivých obyvatel regionu, jak zemětřesení snášeli a jak ho sami pociťovali.

