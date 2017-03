Farmářské trhy jsou v kurzu, zájem roste

Karlovarský kraj - Med, domácí moučníky, koření, výrobky ze dřeva a mnoho dalšího nabízí farmářské trhy v Karlovarském kraji. A s blížícím se hezčím počasím těchto akcí přibývá.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK / František Géla

Už ve čtvrtek by se mohly po zimní pauze uskutečnit farmářské trhy na chebském náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Pořádá je přímo jeden z prodejců a účast ostatních závisí i na počasí.

„Trhy by se měly konat dvakrát do měsíce, a to každý sudý kalendářní týden ve čtvrtek v čase od 9 do 16 hodin," doplnila mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.

Pravidelně se trhy konají v Mariánských Lázních. Zájemci je mohou navštívit už tuto sobotu od 9 do 13 hodin. „Farmářské trhy se u nás konají již řadu měsíců u CupVitalu a jsme s nimi velmi spokojení," potvrdil starosta Mariánských Lázní Petr Třešňák. „Také od občanů a návštěvníků slyším dobrou odezvu," podotkl.

Pravidelné farmářské trhy se konají od března do prosince také v Karlových Varech. Jejich tradice začala v krajském městě už v roce 2010 a místem konání je vždy prostranství před Městskou tržnicí ve Varšavské ulici.

Vedle zmíněného tu ale lidé mohou koupit také těstoviny, med, frgály, uzeniny, koření, sazenice, zeleninu, houby, čaje nebo jarní dekorace.

První letošní farmářské trhy se v Karlových Varech uskuteční v pátek 17. března od 11 hodin. Potrvají, jako vždy, do vyprodání zásob.

Úspěch mají farmářské trhy také v Aši, kde se konaly na začátku týdne a vrátí se opět v pondělí 20. března.

„Prostor před tržnicí je však prodejcům za splnění všech podmínek k dispozici 365 dnů v roce. Pondělky jsou výhodné tím, že není nutno platit poplatky za zábor veřejného prostranství," vysvětlil ašský místostarosta Pavel Klepáček. „Tímto rozhodnutím se snaží město Aš podpořit i tuto tradiční formu prodeje zboží, výrobků či například přebytků ze zahrádky a oživit tak střed města o tuto činnost. Mnozí občané i návštěvníci města si tuto formu prodeje oblíbili a věříme, že tak tomu bude i v letošním roce a spokojených nakupujících i prodejců bude co nejvíce," dodal.