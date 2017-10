FOTO: I jablka a hrušky mají svátek

Mariánské Lázně - Pestrobarevná jablka a hrušky, voňavé, čerstvě upečené štrúdly a pestrobarevné dětské obrázky. Takový byl ve zkratce další ročník vyhlášeného Lázeňského festivalu jablek v Mariánských Lázních.

I když letos počasí pěstitelům těchto chutných plodů příliš nepřálo, mohla se veřejnost pokochat pestrou škálou odrůd z nejrůznějších koutů Karlovarského kraje. Součástí festivalu byl i pestrý jarmark místních výrobců a řemeslníků. Některá jablka a hrušky bylo možné ochutnat. Veřejnost se mohla poradit s odborníky o tom, jak mít na své vlastní zahrádce taková krásná jablka a jak je uchránit před škůdci. Lidé i hlasovali o tom, které jablko se jim nejvíce líbí.



A která jablka na festivalu patřila mezi ta nejzajímavější? „Asi největší záhadnou odrůdou, kterou mohli hosté na výstavě jablek spatřit, bylo jablko s názvem Chebský zelenáč. Máme k dispozici zatím pouze dva stromy s tímto jablkem,“ sdělil Martin Lípa, vedoucí regionálního ekologického centra Meluzína v Ostrově. „Dříve jich bylo mnohem více, ale bohužel byly pokácené. A za více než dvacet let, co se o jablku ví, se nám nepodařilo odhalit, o jakou odrůdu se přesně jedná,“ poznamenal Martin Lípa.



Podle odborníků se nejspíše jedná o některou z odrůd ze západní Evropy. Na chuť je to jablko velice chutné. A jedná se o odrůdu raně zimní. Mimo jiné měli návštěvníci festivalu i možnost ochutnat odrůdy jablek, které jsou staré i několik stovek let.



„Měli jsme tu odrůdy, které byly staré i čtyři stovky let. Mezi staré patří například jablko jeptiška. Specifikem takových starých odrůd je například daleko výraznější chuť a vůně. Po celém světě se celkem nachází až deset tisíc jablečných odrůd,“ doplnil Martin Lípa.





V tomto roce se na festivalu jablek konala poprvé výtvarná soutěž pro děti s názvem Jabloň očima dětí. „Děti si kromě malování mohly také zahrát některou z tematických společenských her. Celý program oživili ostrostřelci ze Stříbra, kteří dvakrát na kolonádě vystřelili. Jednou z pušek a podruhé přímo z děla,“ uvedla Jana Rolková ze Správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les.



Odpoledne pak odborná porota vyhlásila výsledky soutěže o Nejchutnější štrúdl, Nejkrásnější jablko a Jablko očima dětí. Ani odpoledne se dětští návštěvníci nenudili. „Připravili jsme si pro ně opět tvůrčí dílny, ze kterých si mohli odnést své výrobky na památku. Závěr programu patřil hudebnímu vystoupení pražské kapely Hromosvod,“ dodala Jana Rolková.