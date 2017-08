FOTO: O adrenalin nebyla pod mostem v Pomezí nad Ohří nouze

Pomezí nad Ohří – Na málokteré akci si můžou návštěvníci vyzkoušet tolik adrenalinových aktivit jako na té, která se v sobotu konala v Pomezí nad Ohří. Jmenuje se výstižně – Pomezský adrenalinový den – a uskutečnil se již počtvrté.

„Děti i dospělí si mohli vyzkoušet střelbu airsoftem, lanový traverz z výšky 20 metrů, slaňování do člunu z výšky 40 metrů, jízdu motorovým člunem nebo na raftu po přehradě Skalka,“ uvedla Silvia Šuba, místostarostka obce Pomezí nad Ohří. Právě obec akci pořádá ve spolupráci s neziskovou organizací Traicont. „Pro méně odvážné byl připraven skákací hrad a malování na obličej. V průběhu celé akce bylo možné nahlédnout do vozu lékařské a hasičské záchranné služby. Také nechyběly komentované ukázky práce záchranářů a hasičů,“ popsala, co na přítomné čekalo. „Pro vyhládlé a žíznivé bylo připraveno občerstvení a pro ty mlsné zase cukrová vata,“ uzavřela Silvia Šuba.

Akci vtipně komentoval Martin Rajser a o skvělou hudbu se postaral Václav Krbec. O úspěchu akce svědčí i návštěvnost, která je rok od roku vyšší. Letos Pomezský adrenalinový den přilákal bezmála tři stovky lidí.