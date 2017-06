FOTO: Prostě to zařídíme! Závěr sezóny profesionální scény patří veselohře

Cheb – Jediné profesionální divadlo v Karlovarském kraji se stálým souborem už na konci týdne uvede poslední premiéru této sezóny. Už je také jasné, co přinese chystaná sezóna 2017/ 2018.

Novinku si diváci v Západočeském divadle Cheb poprvé užijí při premiéře v sobotu 17. června od 19 hodin, případně při veřejné generálce, která se koná v pátek 16. června od 10 hodin. Závěr sezóny patří české veselohře Deskový statek Václava Štěcha, kterou divadlo uvede pod názvem Prostě to zařídíme. „Text napsaný v roce 1908 je pozoruhodně aktuální. Majitel sňatkové kanceláře, maskované jako obyčejná realitka, vstupuje do voleb s jediným cílem, ovládnout radnici a stát se starostou,“ popisuje umělecký šéf divadla Zdeněk Bartoš. „Jak přesvědčit učitelky, aby hlasovaly pro jeho stranu? Jak získat pošťáky a hokynáře? Stačí slíbit cokoli a hlavně sehnat do čela kandidátky nefalšovaného šlechtice! Režisérem předvolební satirické komedie bude Ivo Kristián Kubák, který se po úspěchu studiové Lázeňské veverky představí i na velké scéně chebského divadla,“ dodal.

Jasné už je i to, co přinese nadcházející sezóna – Sezóna (ne)sourodých dvojic. A divadelníci slibují – nikdo nezůstane sám. „Každý přece alespoň občas potřebuje parťáka, přítele, soupeře nebo protihráče, který by mu na cestě životem podal pomocnou ruku nebo mu naopak házel klacky pod nohy. My tentokrát divákům představíme dvojice hrdinů, které by spolu podle všech předpokladů neměly nikdy vyjít,“ prozrazuje dramaturgyně divadla Martina Pokorná. A milovníci divadla se můžou těšit na sedm premiér. Sezónu nesourodých dvojic paradoxně zahájí monodramatem. Text Kanaďana Duncana Macmillana Všechny báječný věci je totiž skutečně určen jedinému herci, v chebském divadle Pavlu Richtovi. Jeho partnerem se ovšem stanou odvážní diváci, kteří budou ve studiu d interaktivně vtahováni do hry. Inscenace v režii Zdeňka Bartoše bude letošním domácím příspěvkem do přehlídky Divadlo jednoho herce.