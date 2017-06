FOTO: Vedra lákají k vodě. Sezona koupání začala

Karlovarský kraj – Nic není v horkých dnech příjemnějšího než osvěžení ve vodě a oddání se slunečné lázni na koupališti. A letos to obzvlášť vyšlo. Většina vodních areálů totiž zahájila letošní sezonu 1. června, kdy se teploty šplhaly ke třicítkám. Počasí koupání přeje i nadále, tudíž si provozovatelé koupališť mnou ruce, protože o návštěvníky nebudou mít nouzi.

V Sokolově zaplnili městské koupaliště návštěvníci od pátečního dopoledne. Největší koupaliště v kraji, sokolovský Michal, zahajuje sezonu v sobotu. K zahájení sezóny je připravena Rock Beach Party, na které zahrají kapely jako Pokračující závada, V3SKa, S.P.S., Vilém ČOK & Bypass, Pekař, AtmoMusic. Akce se koná v sobotu 3. června od 17 hodin. Včera pracovníci areálu dokončovali poslední práce, sekali trávu nebo vytyčovali bóje na vodní hladině. „Během června dorazí další gumové atrakce na vodní hladinu, máme v plánu je obměnit. Vyšli jsme také vstříc přání našich klientů, kteří si chtějí půjčit na projížďku nejen stávající šlapadla, ale i pramici. Plovárna otvírá v sobotu a dále dle aktuálního počasí. Zájemce budeme informovat na našich webových stránkách,“ řekl jednatel Karel Kotous. Návštěvníci Rock Beach Party mohou přijít od 16 hodin.

V Karlových Varech nabízí příjemné koupání areál na Rolavě. „Vodu stále dopouštíme, protože kvůli technickým komplikacím tři dny netekla. Jinak je ale vše připraveno, a to včetně občerstvení i in-line dráhy a sportovišť,“ vysvětlil Lukáš Červený, jednatel společnosti KV City, která Rolavu provozuje. Na vodní atrakce si ale návštěvníci areálu budou muset počkat do příštího týdne. „Ty, které už máme, nainstalujeme s těmi novými,“ poznamenal Červený. Ale i tak je přírodní koupaliště na Rolavě ke koupání a letnímu odpočinku jako stvořené. V Karlových Varech mohou milovníci vody a koupání navštívit i venkovní bazén vedle bazénového centra u KV Areny. I ten už je podle náměstka Čestmíra Bruštíka (nez.) otevřen.

Od prvního červnového dne je také otevřeno koupaliště v Ostrově. „Návštěvníci mohou dorazit denně od 9 do 20 hodin. K dispozici je venkovní bazén s toboganem a dětská brouzdaliště. Až do konce srpna je teplota vody ve velkém bazénu udržována na minimálně 23° C,“ sdělila mluvčí ostrovského městského úřadu Zdeňka Newiaková s tím, že v zimě byly na koupališti vybudovány nové kontejnerové toalety.

Možnost se koupat nabízí už i přírodní koupaliště ve Žluticích. „Koupaliště je připraveno, už teď se lze koupat. K dispozici by měl být i stánek s občerstvením. Loni jsme na koupališti udělali další úpravy, zavedli vodu a elektřinu pro větší komfort,“ sdělil starosta Václav Slavík.

V Chebu se stal nejvyhledávanějším koupalištěm především kemp Dřenice, který je již otevřen. Ten prošel v uplynulých letech mnoha příjemnými změnami, a stal se tak hlavním koupacím místem v Chebu a okolních obcích. Vstupné pro dospělého vyjde na 60 korun a pro děti na 35 korun. Naproti tomu chce nájemce zlepšit pro všechny příchozí podmínky. Koupaliště na přehradě Jesenice je ve vlastnictví města. Pro všechny jsou zde šlapadla, loďky a herní prvky. Pro děti je tu dětský koutek s brouzdalištěm. Nechybí hřiště na volejbal a fotbal. (iva,hni,šmu,roc, bur)