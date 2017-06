Historický Špalíček ohrožuje červotoč

Cheb - Zachránit jednu z neobydlených budov chebského historického Špalíčku plánuje město Cheb.

Jedná se o dům, kde dříve sídlili městští strážníci, kteří odtud odešli v roce 2009. Dům je totiž napaden houbami a červotočem. Naposledy sem město plánovalo umístit odbor projektového managementu a rozvoje. Záměr na vybudování kanceláří pro odbor projektového managementu a rozvoje však nakonec padl. Protože se ukázalo, že náklady na rekonstrukci by byly příliš vysoké.



„V rámci průzkumných prací byly odkryty původní konstrukce. Ukázalo se, že například trámy, které byly při rekonstrukci v 60. letech minulého století necitlivě obloženy, jsou napadeny houbami a červotoči a v podstatě se rozpadají. V letošním rozpočtu je na vybudování kanceláří vyčleněno 2,5 milionu korun. Je však jasné, že skutečné náklady by byly mnohem vyšší,“ sdělil starosta Antonín Jalovec.

Důvodů, proč na místě nemohou kanceláře vyrůst, je však mnohem více. „Jsou tam příkrá schodiště, nižší stropy, malá okna. Zatím bychom chtěli udělat alespoň záchranné a konzervační práce, aby se stav budovy nezhoršoval, a budeme hledat využití. Určitě by nám nevadilo, kdyby se ozval nějaký soukromý investor, který by tam chtěl vybudovat například stylový penzion. K dispozici je tam vstupní část v přízemí a osm místností ve čtyřech patrech,“ upřesnil starosta.



Podle průzkumu, který si nechalo vedení města vytvořit, se do zdiva domu dostala vlhkost a ta následně způsobila, že se v konstrukci začaly houby množit.