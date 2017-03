Hromadné výpovědi sester se odkládají. Ale ne nadlouho

Karlovarský kraj - Vedení kraje mělo do konce února vyřešit krizi v chebské nemocnici. Zdravotníci, kteří hrozí hromadnou výpovědí, apelují na zvýšení platů na úroveň soukromých zařízení, a tedy i personální stabilizaci.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/AP

„Na provozní schůzi jsme zvážili všechny okolnosti a dohodli jsme se, že vyhovíme přání paní hejtmanky a vyčkáme na další jednání," potvrdila vrchní sestra chebské interny Miroslava Korseltová. Právě ta podhodnocený zdravotnický personál v chebské nemocnici zastupuje.

„Schůzka by se měla konat po návštěvě prezidenta republiky." Krajští zastupitelé minulý týden přidali nemocnici 10 milionů korun, které mají být určené přímo na platy středního personálu. Podle zdravotníků se však podhodnocené platy netýkají pouze sester a asistentů, ale také nižšího zdravotnického personálu, což jsou sanitáři a ošetřovatelky. Pokud by se tedy finance mezi všechny rozdělily, dostal by prý každý přidáno 500 korun měsíčně.