Hurikány zhoršují počasí v kraji

Karlovarský kraj - Daleko častější výkyvy počasí, více dešťových srážek i rychlejší vítr. Takovým způsobem se můžou projevovat následky hurikánů, které v uplynulých dnech řádily v Severní Americe. Potvrzuje to klimatolog Rudolf Kovařík ze Šindelové.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/AP

„Může se zdát, že Amerika je daleko a nás to nemůže nijak ovlivnit,“ sdělil Rudolf Kovařík. „Opak je pravdou. Tyto hurikány mohou ovlivnit počasí kdekoliv na světě a také se to děje. Takové výrazné meteorologické jevy ovlivňují zejména severní polokouli Země. A svým způsobem se projevují i na území Karlovarského kraje, potažmo celé republiky. Počasí bude v následujících dnech více dynamické, než bychom mohli očekávat, to znamená více proměnlivé,“ upozornil klimatolog.

Lidé se mohou připravit na počasí, jako kdyby bylo jaro. „Mohou se střídat dešťové srážky s jasnou oblohou, může zesilovat vítr a celkový ráz počasí bude nestálý,“ řekl Rudolf Kovařík.

A jak dlouho může být počasí u nás nestabilní?

„To záleží na mnoha okolnostech. Ale zpravidla tyto jevy můžeme pociťovat tak čtrnáct dní, někdy i déle,“ dodal Rudolf Kovařík.

Je tak potřeba počítat s vícečetnými dešťovými přeháňkami a nárazovým větrem, který bude nejsilnější zejména v horských oblastech.

Ameriku v posledních týdnech potrápily celkem čtyři hurikány. Nejvíce škod podle posledních informací napáchal hurikán Irma. Ta způsobila na Floridě škody za několik miliard korun a zapříčinila výpadek elektrické sítě pro sedm milionů domácností. Navíc kvůli ní zahynulo několik lidí. A byla tak jedním z nejsilnějších hurikánů za několik desítek let. Hurikány však nekončí.

V těchto dnech se podle informací meteorologů řítí na Karibik další hurikán, a sice Maria. Hurikány, jsou v podstatě obrovské rotující tropické bouře, které provází bouřlivé vichřice a lijáky. Velikost bouřkového mračna může dosahovat až několika stovek kilometrů a rychlost rotace mraků je až 300 kilometrů za hodinu. Hlavním spouštěčem takové bouře je velmi ohřáté moře anebo oceán, z kterého se následkem toho rychle vypařuje voda.