Ignorant naboural invalidovi auto a klidně z místa nehody ujel pryč

Cheb - S neskutečnou lhostejností a bezohledností se už podruhé setkal třiatřicetiletý invalidní důchodce Vojtěch Rybák z Chebu.

AUTOMOBIL poškozený bezohledným řidičem.Foto: Vojtěch Rybák

Před chebským nákupním centrem mu kdosi naboural auto. To by zřejmě nebylo to nejhorší, viník ale od nehody ujel. „Vůz byl zaparkovaný na stání pro invalidy před chebským obchodním centrem Kaufland," popsal Vojtěch Rybák. „Šel jsem koupit jen pár věcí, a když jsem se vracel, už z dálky jsem poznal, že něco není v pořádku." Pohled zblízka jeho domněnku potvrdil. Více než poškozené dveře u řidiče a zničený práh ho ale zklamal fakt, že po viníkovi dopravní nehody nebylo ani vidu, ani slechu, ani nenechal za stěračem kontakt na sebe.

Řidič musel podle jeho názoru i názoru policie vědět, že auto odřel.

„Nevěřím tomu, že by si kolize nevšiml. K zodpovědnému přístupu k dané věci jej nepřiměla ani skutečnost, že bylo zaparkované na místě pro invalidy a za čelním sklem byl symbol, že je vozidlo využíváno handicapovanou osobou."

Škoda na vozidle sice není nijak závratná. „Policisté ji odhadli na přibližně deset tisíc korun, já osobně dle jedné z dřívějších zkušeností myslím, že bude vyšší. Rýha ve dveřích je tak hluboká, že to vyklepat a natřít nepůjde. Navíc je poškozený i práh auta," řekl Vojtěch Rybák. Invalida má dokonce havarijní pojistku. „Je na ní ale na mé možnosti vysoká spoluúčast. Navíc mám za sebou už jednu takovou zkušenost, kdy mi auto někdo naboural a ujel."

Pro pracujícího člověka by asi pár tisícovek z rodinného rozpočtu nebylo zase tak citelných, pro invalidu jde ale o zásah zásadní. „Z nastalé situace jsem psychicky na dně a nespím. Pokud se nepodaří viníka najít, aby škoda šla z jeho pojistky, budu se muset na značnou dobu zásadně uskromnit, protože mám pouze invalidní důchod a vzhledem k zdravotnímu postižení je sehnání zaměstnání takřka nereálné," uvedl Vojtěch Rybák.

To, že na tak frekventovaném místě, jako je nákupní středisko, nikdo nic neviděl, mu připadá zvláštní. „Auto mi nabourali v pátek 10. února kolem deváté hodiny dopolední. Nevěřím tomu, že není jediný svědek, který by mohl celou situaci objasnit nebo přispět k dopadení pachatele, protože Kaufland byl plný lidí, a dokonce i průběh vyšetřování nehody po příjezdu PČR mnoho lidí sledovalo a pozastavovali se nad děním," dodal Vojtěch Rybák.