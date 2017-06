Jak budou otevřeny mateřinky?

Cheb – V průběhu letních prázdnin dojde už tradičně k částečnému omezení provozu jednotlivých mateřských škol.

V červenci budou fungovat školky Bezručova 1 (převezme děti ze školky 26. dubna 39), Malé náměstí 2 (převezme děti ze školky Komenského 27) a Osvobození 67 (převezme děti ze školky Do Zátiší 3).

V srpnu budou pak otevřeny školky 26. dubna 39 (převezme děti ze školek Bezručova 1, Do Zátiší 3 a Osvobození 67) a Komenského 27 (převezme děti ze školek Malé náměstí 2, Do Zátiší 3 a Osvobození 67). Mateřská škola Do Zátiší 3 bude z důvodu rekonstrukce elektroinstalace uzavřena.