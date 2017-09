Jak přesně vzniká zemětřesení? Dozvědí se lidé na setkání

Františkovy Lázně, Skalná - Dozvědět se, jak přesně vzniká zemětřesení, jak vznikly sopky na Chebsku anebo jak se zemětřesení měří. Nejen tyto informace, ale i mnoho dalšího se mají šanci dozvědět lidé z Chebska i širokého okolí na jedinečném Geofyzikálním a vulkanologickém setkání.

V RÁMCI Geofyzikálního a vulkanologického setkání se lidé budou moci podívat i do štoly v Komorní hůrce.Foto: Deník / Buriánek Jan

To se uskuteční již tento pátek 22. září ve Františkových Lázních a v sobotu 23. září ve Skalné.„Účast na obou setkáních je volná, takže může přijít kdokoliv, aniž by se musel registrovat,“ sdělil seismolog Milan Brož z Geofyzikálního ústavu Akademie věd v Praze. „Lidé se seznámí s historií seismologických měření v okolí Chebské pánve a také s následným průzkumem vulkánu Komorní hůrka, který jsme začali již před několika měsíci,“ řekl Milan Brož.



Ve Františkových Lázních se setkání uskuteční v sále městského úřadu od 10 hodin. Ve Skalné pak v sále kulturního domu taktéž od 10 hodin. „Na programu ve Františkových Lázních je přednáška o vulkánech v České republice, kterou doplní i krátký film s touto tematikou,“ sdělil Milan Brož.



Lidé se tu také dozvědí o tom, jakým způsobem pokračuje hloubení štoly v úbočí Komorní hůrky a jak jsou práce náročné. Navíc se dozvědí, proč se tato štola jmenuje zrovna Goethova. Hosté se také dozvědí podrobnosti o chystaném německo-českém projektu s názvem Cesta do nitra Země. Na závěr bude možné se podívat do několika metrů hloubené štoly v Komorní hůrce a do národní přírodní rezervace Soos.

„Druhý den ve Skalné se budeme věnovat především tomu, jak v tuto chvíli vypadá sledování zemětřesení v západních Čechách, a tomu, jak se posuzují škody po zemětřesení na budovách,“ přiblížil Milan Brož. Navíc bude v tento den přístupná jedinečná štola pod hradem Vildštejn i seismologické muzeum v centru Skalné.