Jak rozšířit dům Mája?

Cheb - Město Cheb v současnosti plánuje rozšířit domov pro osoby se zdravotním postižením Mája. Původně měli zastupitelé v plánu klienty přestěhovat do bývalé školky na chebském sídlišti Zlatý vrch, to se však nakonec ukázalo jako velmi drahé řešení. Vedení města tak v tuto chvíli plánuje, jak celou situaci vyřešit.

Děti v chebském stacionáři MájaFoto: DENÍK/ Petr Przeczek

„Uvažujeme i o tom, že bychom využili jinou školní budovu, anebo že bychom tu současnou rozšířili," vyjádřil se starosta města Chebu Petr Navrátil.

„Původně jsme počítali s částkou na rekonstrukci bývalé školky kolem čtyř milionů korun," sdělil chebský místostarosta Pavel Hojda.

„Projektant, který nám připravoval dokumenty k úpravě budovy, však nakonec konstatoval, že by se náklady dostaly až k částce 14 milionů korun. A to z toho důvodu, že podle nových norem by rekolaudace zahrnovala i opravu stropů, podlah a také vytvořit nové protipožární opatření. Samozřejmostí by musel být i bezbariérový přístup," vylíčil chebský místostarosta.

Město tak nakonec od tohoto záměru ustoupilo a uvažuje o přístavbě Máji a případně o vybudování nového objektu na novém pozemku do maximální výše pěti milionů korun. V úvahu připadá i to, že by Cheb využil prázdné prostory v mateřských školách, protože děti ubývají.