Jaký bude osud chátrající radnice?

Mariánské Lázně - Katastrofální stav radnice chtějí do zimy vyřešit Mariánské Lázně.

Radnice v Mariánských Lázních. Foto: Deník/ Lukáš Maďa

Město dokonce zkusilo uveřejnit záměr prodeje budovy, o tu ale není zájem. Mariánské Lázně už dlouho uvažují o výstavbě nového správního centra. Pokud se nenajde investor, který by radnici koupil, projekt nového úřadu půjde zpět do šuplíku.

„Pokud nenajdeme využití pro stávající budovu, osobně jsem zastáncem opravy,“ uvedl starosta Petr Třešňák. „Výstavba správního centra by byla snazší, ale nechat tady prázdný a chátrající objekt by bylo krajně nezodpovědné.“ Rekonstrukce by se pohybovala kolem dvou set milionů korun. Nikde ale není řečeno, že by nemohla vyjít ještě dráž. Během oprav se totiž mohou objevit vícepráce.

Pokud se vedení města rozhodne pro opravy, ocitne se před čistě nerudovskou otázkou: Kam s více jak stovkou úředníků? Původně město uvažovalo o objektu nádraží. „Prostory jsou hezké, ale musíme zvážit, zda jsou použitelné. Jsou veřejně přístupné, úředníci nechávají v kancelářích osobní údaje klientů, to bychom museli zabezpečit,“ řekl starosta.

Vedení radnice uvažuje i o přestěhování do bývalé pobočky nemocnice Taormina. Objekt je ale vymístěn z centra, nejezdí sem autobusy a míst na parkování zde taky není mnoho. „Pak máme Sovan, který jsme koupili před několika lety. Nicméně ani tady není parkování ideální, prostor by ale také s sebou nesl investice. Poslední pak bývalý areál Bytov,“ přiblížil tajemník radnice Jiří Šrámek. „Nemáme takový prostor, kam bychom mohli úředníky přemístit.“ Druhou variantou, jak zrekonstruovat radnici, je postupná oprava. „Jsem zastáncem zrekonstruovat radnici na etapy. Jsou názory, že se to organizačně nezvládne, já si myslím, že se to dá takto zetapizovat,“ uvedl Petr Třešňák. Stav radnice je tristní, do budovy teče a krovy jsou napadené dřevomorkou.