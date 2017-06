Je libo cvrčka na másle? Ochutnejte hmyzí speciality

Mariánské Lázně - Cvrček banánový na másle nebo zophobas na chilli a česneku. Na tom si budou moci pochutnat ti, kteří dorazí na vernisáž výstavy Společenský život hmyzu v mariánskolázeňském muzeu.

Ilustrační foto.Foto: ČTK

„Hmyzí pochoutky budou podávat odborníci ze společnosti Hmyz na talíři,“ informovala Marie Plešáková z Městského muzea Mariánské Lázně. „Návštěvníci tak na vlastní ústa a žaludek zakusí netradiční speciality. Navíc bude k degustaci podáván odborný výklad,“ přiblížila. S hmyzími specialitami má většina lidí problém. Je za tím hlavně psychický blok, protože to mnoha z nich připadá na první pohled odporné. „Také mi to tak připadalo. Jde ale jen o to překonat se a jednou to zkusit. Pak už to nic není,“ řekl David Pavelec z Chebu, který degustaci hmyzích specialit zkusil poprvé na podobné akci v chebské knihovně.

Hmyz je podle odborníků navíc plný zdraví prospěšných látek. Kromě proteinů má v sobě například omega 3,6 i 9 nenasycené mastné kyseliny nebo chitin.

V rámci putovní výstavy Kláry a Pavla Bezděčkových se veřejnost seznámí s různými druhy hmyzu a fungování různých hmyzích společenství. „Návštěvníci se například dozvědí, že švábi patří k nejstarostlivějším rodičům nebo že mouchy si nosí zásnubní dárky,“ přiblížila Marie Plešáková. „Kromě toho příchozí uvidí v insektáriu živé šváby a zjistí, že mravenci pořádají individuální výukové kurzy.“

Vernisáž putovní výstavy, která potrvá až do 27. srpna, se uskuteční ve čtvrtek 8. června od 18 hodin v prostorách Městského muzea Mariánské Lázně.