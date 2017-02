Jednání o krizi na interně bude pokračovat v úterý

Cheb - O krizi v chebské nemocnici se bude jednat už toto úterý. Pracovníci interny vydali prohlášení, podle kterého podají hromadnou výpověď, pokud vedení nemocnice a kraj nezačnou řešit nízké platy a nedostatek personálu.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/Štěrba Martin

„V úterý 31. ledna budeme jednat přímo v chebské nemocnici se zdravotníky o stavu na interně, o problému navýšení mezd i o podpoře kraje," sdělila hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová. „Navštívila jsem chebskou nemocnici hned na začátku ledna, zajímala jsem se o situaci v tomto zdravotnickém zařízení, ale nikdo z lékařů a primářů o tomto problému nemluvil. Samozřejmě jsem připravena se zdravotníky i lékaři hovořit a problémy řešit."

Krajského radního Jana Bureše výzva personálu interny překvapila. „Před 14 dny jsem se setkal se zástupci odborových organizací včetně té z Chebu a alarmující informace z chebské nemocnice také vůbec nezazněla. Naopak, panovala oboustranná shoda na tom, že by pro zdravotníky bylo přijatelné navýšení platů o 10 procent od března. Proto mě výzva chebských internistů překvapila," sdělil. Podle něj by se na tom měl ale finančně podílet stát. „Stát sice přislíbil zvýšení platů zdravotníků, ale do úhradové vyhlášky se to bohužel nepromítlo, a teď se s tím potýká kraj. Musíme pracovat s tím finančním objemem, který máme k dispozici, více jsme od státu nedostali."

Oba dva se shodli na tom, že chtějí nemocnici zachovat. Důkazem je podle nich fakt, že se ji kraj rozhodl kompletně opravit a dostavět. To přijde na téměř půl miliardy korun, které bude hradit kraj a až 40 miliony přispěje i město Cheb. Tím se zlepší prostředí nejen pro pacienty, ale také pro lékaře, sestry a další zdravotnický personál.