Kde bude stát busta skladatele Petra Hapky?

Mariánské Lázně - Umístění busty Petra Hapky, která bude v květnu odhalena v Mariánských Lázních, se nelíbí některým zastupitelům.

BUSTA Petra Hapky, který složil první píseň pro mariánskolázeňskou zpívající fontánu, vznikla v ateliéru výtvarníka Alberta Králíčka v Nové Pace. V lázních by měla být odhalena letos. Foto: Deník/Iva Kovářová

Ti jsou přesvědčeni, že komise urbanistiky a dopravy navrhla osazení příliš daleko od Zpívající fontány. A tak se Mariánskolázeňští budou zřejmě muset zabývat nerudovskou otázkou.

Komise urbanistiky a dopravy navrhla, aby busta stála u druhých schodů směrem ke kolonádě Karolínina pramene. „Podle návrhu by stála zhruba v polovině mezi fontánou a kolonádou Karolínina pramene," informoval starosta Mariánských Lázní Petr Třešňák. Podle jednoho z ´otců´ nápadu instalace busty Petra Hapky v Mariánských Lázních Vladimíra Kantora to ale není to pravé místo, kde by podobizna skladatele měla stát. „Rád bych se přimluvil za to, aby se zvážilo, kde bude busta stát," uvedl zastupitel Vladimír Kantor. „Petr Hapka složil hudbu k fontáně a tam patří." Jeho návrhem se proto bude ještě před konečným rozhodnutím zabývat rada města. S nápadem odhalit skladateli, který složil vůbec první píseň pro Zpívající fontánu, bustu přišel zastupitel Vladimír Kantor a mariánskolázeňský občan Miloš Coufalík. Ti také navrhli, aby na vytvoření podobizny Petra Hapky byla vyhlášena veřejná sbírka. Ta vynesla více než 41 tisíc korun. Původně měla busta stát necelých tři sta tisíc korun. Nakonec se ale cena navýšila o dalších pětadvacet tisíc korun. „Důvodem zvýšení ceny byla takzvaná antivandalská úprava," přiblížil tajemník městského úřadu Jiří Šrámek. „Ve slévárně navrhli vyztužit podstavec s bustou, aby socha nebyla tak křehká," uvedl.

Dvoumetrové dílo vznikalo měsíc a půl v dílně sochaře Alberta Králíčka z Nové Paky.