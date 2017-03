Knihovna bourá bariéry a je otevřeným místem pro všechny

Karlovy Vary - Krajská knihovna Karlovy Vary se tradičně věnuje práci se zdravotně znevýhodněnými čtenáři a neustále hledá nové možnosti, jak své služby pro tuto cílovou skupinu zlepšit. Díky podpoře Nadace ČEZ bylo možné upravit a dovybavit oddělení pro handicapované.

Zakoupeny byly nově také elektronické lupy pro zrakově postižené návštěvníky knihovny nebo speciální deskové hry.Foto: KKKV

„Do oddělení byly doplněny stoly a notebook pro lektory, kteří tu přednášejí, a také nové promítací plátno. Vytvořili jsme prostor, do kterého můžeme pozvat až 30 účastníků na besedy, přednášky, kurzy či tvořivé dílny,“ uvedla Jitka Tichá, knihovnice, která má toto oddělení a práci se zdravotně znevýhodněnými na starosti.



Do fondu oddělení přibyly také pomůcky, které nabízí knihovna svým zrakově handicapovaným čtenářům k vyzkoušení. K těm, kterými již knihovna disponuje, jako jsou mluvící a hmatové hodiny, určovač barev, hlásič hladiny, párovač ponožek, přibyla ještě elektronická lupa a minialarm.



Návštěvníci se mohou nově také seznámit s hmatovými hrami. Krajská knihovna rozšířila svůj fond o scrabble pro nevidomé, pexeso pro uši a také populární deskové hry Člověče, nezlob se, šachy a Mlýn určené nevidomým hráčům.



„Díky podpoře Konta Bariéry byl také doplněn fond zvukových knih o 150 nových titulů. Dalších 200 zvukových knih na CD bylo do fondu oddělení zařazeno díky podpoře Ministerstva kultury ČR a jeho programů.



„V současné době tak oddělení pro handicapované nabízí zhruba 4 tisíce zvukových knih, rozhlasových dramatizací a dalších typů populárního mluveného slova. Nejen nevidomí, ale všichni ti, kterým zdravotní handicap znemožňuje číst tištěný text, teď mají velký výběr z nejrůznějších žánrů,“ dodala Michaela Němcová ze sekretariátu knihovny



Mluvené slovo si v oddělení pro handicapované mohou ale půjčit i zdraví čtenáři.