Kompostéry si již obyvatelé Chebu mohou vyzvednout

Cheb - Zájemcům, kteří město Cheb požádali o přidělení kompostérů, si je již mohou vyzvednout.

Ilustrační foto. Foto: Deník/archiv

K dispozici jsou v areálu společnosti Chetes, a to od pondělí do neděle vždy v době od 7 do 19 hodin. Do připravených formulářů je třeba vyplnit také adresu místa, kde bude kompostér umístěn. Když bude stát u domu či chaty, postačí adresa nemovitosti.

V případě, že se jedná o zahrádku bez objektu, je nutné znát číslo parcely a katastrálního území. Výpůjčka je na dobu pěti let a poté kompostéry bezplatně přejdou do vlastnictví občanů.