Kraj opraví chátrající lávku

Mostov - Chátrající železobetonovou lávku přes řeku Ohři v Mostově u Odravy chce opravit Karlovarský kraj. Lávka přes řeku je dlouhodobě uzavřená jak pro pěší, tak pro cyklisty. Kraj převezme lávku do svého vlastnictví a zrekonstruuje ji. Tento záměr po radě kraje posvětilo i krajské zastupitelstvo.

UZAVŘENÁ LÁVKA přes řeku Ohři v Mostově se dočká opravy. Obec ji totiž převede do vlastnictví kraje.Foto: Deník / Bežáková Jana

„Mezi obcí Odrava a krajem dojde k bezúplatnému převodu lávky,“ informovala mluvčí Karlovarského kraje Jana Pavlíková. Zastupitelstvo obce s převedením lávky z majetku obce souhlasilo už v závěru srpna, převodu a opravě tak už nic nebrání.



Ulevit by se mělo hlavně cyklistům. „Vede tudy velmi oblíbená a vytížená páteřní Cyklostezka Ohře z Mostova, která náhle u uzavřené lávky končí, a cyklisté, mnohdy rodiny s malými dětmi, musí kus cesty objet po frekventované silnici, než se zase napojí na cyklostezku,“ řekla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová. „Nechápu, že při přípravě cyklostezky někdo nepočítal s opravou lávky. Vzhledem k tomu, že Odrava patří k menším obcím a na opravu nemá dostatek prostředků, kraj převezme lávku do svého vlastnictví a bude řešit její přestavbu,“ přiblížila plány hejtmanka.



Kraj nyní nechává zpracovat posudek na opravu lávky včetně rozpočtu na tuto stavební akci. „Jsou dvě možnosti, buď posudek ukáže, že by bylo vhodnější a úspornější opravit stávající konstrukci, nebo vyjde hospodárněji výstavba lávky nové. Máme na paměti nejen ekonomiku stavby, ale také budoucí životnost lávky a naším cílem je především to, aby po ní cyklisté mohli začít jezdit co nejdříve,“ dodala hejtmanka.