Kraj začal řešit personální krizi v chebské nemocnici

Cheb - Na chebské interně chybí 19 sester, na ARO 9, na chirurgii 16 sester a třeba na dětském oddělení pět. I to je důvod, proč se za prohlášení chebských internistů postavili i ostatní zdravotníci nemocnice.

Ilustrační foto.Foto: ČTK/AP

Situaci přímo v Chebu v úterý řešila hejtmanka Jana Vildumetzová, náměstek pro zdravotnictví Jan Bureš a ředitel nemocnice Josef März. Prvním krokem má být od března navýšení platů o 10 procent. „I nad rámec toho, co nám dává vyhláška, která umožňuje 6,2procentní navýšení, nabízíme desetiprocentní navýšení mezd. Jestli se budou přidávat ještě další prostředky, rozhodne to, jestli se nám podaří získat ještě nějaké prostředky od zdravotních pojišťoven. Případně to může jít z krajského rozpočtu," uvedl náměstek hejtmanky Jan Bureš. Právě nedostatečné ohodnocení je důvodem, proč personál odchází do soukromých léčeben dlouhodobě nemocných, lázní nebo třeba do Německa.

„Dá se říct, že jsme s výsledkem jednání spokojení. Budeme čekat, co přinesou další jednání, a podle nich uvidíme, co dál," řekla Miroslava Korseltová, vrchní sestra interny.