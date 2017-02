Kraji chybí odbor veřejných zakázek

Karlovarský kraj – Dvanáct let leží ladem rozsáhlé lukrativní pozemky u hraničního přechodu v Kraslicích na Sokolovsku. Koupila je tehdy společnost Frontera, jejíž mateřská společnost Tabacmesa vlastní i flotilu lodí. Ta slibovala vybudování obchodního komplexu za 60 milionů korun. Z plánů ale nezbylo nic a město roky marně po firmě pátralo. Aktuálně to ale vypadá tak, že město by mohlo pozemek odkoupit zpět.