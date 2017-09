Letiště je na prodej

Mariánské Lázně - Před 2. světovou válkou bylo nejmodernější v republice, na konci války jeho velkou část zničila americká letadla a poté fungovalo s přestávkami jako letiště sportovní. Řeč je o letišti ve Sklářích v Mariánských Lázních.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Attila Racek

Nyní jde celý objekt do dražby. O účasti v aukci uvažuje i město Mariánské Lázně. Vyvolávací cena činí více jak dvaadvacet milionů korun. „Z pohledu města by šlo o získání strategického majetku,“ informoval starosta Mariánských Lázní Petr Třešňák. „Na druhou stranu je to poměrně vysoká částka v zasazení do kontextu investic, které je potřeba udělat.“



Zastupitelé na svém jednání sice kvitovali možnost získat plochu do vlastnictví města a získat tak další nemovitost. Problémem jsou ale finance. Město totiž stojí před otázkou, co bude s radnicí, která je ve špatném stavu. A ať se rozhodne pro opravu, nebo výstavbu nové radnice, budou Mariánské Lázně potřebovat částku v řádech stovek milionů korun. Kromě toho chce město zrekonstruovat například veřejné osvětlení. „Hrozně rád bych našel nějaký způsob, jak letiště dostat do majetku města,“ řekl zastupitel Martin Hurajčík. „Ve vidině nutných investic se obávám, abychom našli prostředky.“



Zastupitelé nakonec pověřili radu města zpracováním ekonomické rozvahy a doplněním potřebných informací k problematice dražby letiště. I kdyby se město dražby nezúčastnilo, nemusí se lidé bát, že se s územím letiště bude spekulovat. Územní plán to totiž neumožňuje. „Město bude trvat na tom, aby v územním plánu letiště zůstalo,“ dodal starosta.