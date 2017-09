Lidé dobré vůle se sejdou na Krakonoši už podesáté

Mariánské Lázně - Svatý Václav je v Mariánských Lázních už desátým rokem spjatý s oblíbeným a hojně navštěvovaným Svatováclavským setkáním lidí dobré vůle. Ani letos o bohatý program lidé na vrchu Krakonoš nepřijdou.

Svatováclavské slavnosti.Foto: Deník / Bežáková Jana

„Desátý ročník se uskuteční v parku Krakonoš v sobotu 23. září,“ informoval ředitel hotelu Jiří Richter. Všichni, kteří dorazí, se mohou těšit na středověké stánkové městečko, rytířské ležení a keltskou vesničku. „Nebude chybět ani ukázka zručnosti řemeslníků různých profesí, střelba z luku nebo kuše či kovářské řemeslo,“ přiblížil Jiří Richter. Kromě toho na návštěvníky čekají sokolnické ukázky.



„Děti se mohou těšit na verbování Centurionem do římské legie a do Mariánských Lázní tradičně dorazí i soubor Herold s ukázkami šermířských soubojů,“ řekl ředitel.



A co by to bylo za Svatováclavské setkání, kdyby chyběl svatý Václav. „Jeho družina za zvuku slavnostní fanfáry přijede ve 14.45 hodin,“ uvedl Jiří Richter s tím, že po odjezdu svatého Václava si všichni připomenou státní a křesťanský svátek svatého Václava.



Program bude poté pokračovat vlajkovou a bubenickou show, břišními tanci, souboji mystických bojovníků a vystoupením dětského dechového orchestru a mažoretek.



„Celou akci, která začíná v 10 hodin, uzavře svým koncertem country skupina Starší páni Tachov v sochařském pohádkovém ráji,“ dodal Jiří Richter.



Program bude probíhat také v Miniaturparku Boheminium v Mariánských Lázních, kde na všechny čekají zábavná vystoupení kapely Bád Boy.