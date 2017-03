Lidé nebudou v letošním roce tolik kýchat

Karlovarský kraj - Svědění očí, pálení v nose, kýchání a pokašlávání. Takovými projevy se každoročně u tisíců lidí v celém Karlovarském kraji ohlásí alergie na pyly. Klimatolog Rudolf Kovařík z Šindelové však má pro všechny nemocné potěšující zprávu. Projevy alergie by neměly letos být nijak markantní, protože stromy, byliny a keře budou letos kvést postupně, a tak by se nemělo smíchat několik pylů najednou. To se stalo například vloni, kdy do ordinací alergologů zavítali i ti, kteří nikdy alergii nepocítili.

dnes 13:00 SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: Deník/Jelínek Jan

„Asi největší alergie mají lidé na pyly lísky a jívy. Proto jakmile začnou tyto stromy kvést, odebere se do lékáren a k lékařům největší procento lidí, kteří mají alergii," sdělil Rudolf Kovařík. „V letošním roce však může spousta alergiků zůstat víceméně v klidu, protože podle všech indicií, které mám k dispozici, a také kvůli letošní zimě budou nejen stromy kvést postupně, a tak se nebudou pyly míchat. Tudíž by projevy alergie měly být mírnější, než tomu bylo vloni a předloni," poznamenal. V loňském a předloňském roce se stalo to, že mnoho stromů, keřů a trav rozkvetlo kvůli slunečnému počasí najednou. Tím pádem lidé vdechovali smíchané druhy různých pylů. „Mnoho lidí se tak odebralo do ordinací alergologů, aby jim s potížemi pomohli. A to i ti, kteří alergii nikdy nepocítili. Tím, že se pyly smíchaly, byla to pro tělo velká zátěž," poznamenal Rudolf Kovařík. K tomu, že budou alergické projevy mírnější, napomohla i letošní zima, která v horských oblastech i v těchto dnech drží sníh, a tím pádem tamní stromy nemají tendenci rozkvést.

Autor: Jan Buriánek